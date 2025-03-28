Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 910750 (+1860) человек,
- танков – 10455 (+17);
- боевых бронированных машин – 21762 (+61);
- артиллерийских систем – 25387 (+122);
- РСЗО – 1344 (+1);
- средств ПВО – 1119 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144);
- крылатых ракет – 3121 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 42280 (+210);
- специальной техники – 3787 (+0).
Потери врага на 28 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что согласно уточненной информации, в результате удара Сил обороны по российскому аэродрому "Энгельс-2" 20 марта, было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. В том числе и в результате вторичной детонации.