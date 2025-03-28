Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 910750 (+1860) осіб,
- танків – 10455 (+17);
- бойових броньованих машин – 21762 (+61);
- артилерійських систем – 25387 (+122);
- РСЗВ – 1344 (+1);
- засобів ППО – 1119 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144);
- крилатих ракет – 3121 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210);
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
Втрати ворога на 28 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, що згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому "Енгельс-2" 20 березня, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.