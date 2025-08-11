Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какая ситуация на фронте от ISW?

Оккупанты могли продвинуться на Харьковском направлении , а именно в Волчанске вблизи Огирцево, Хатища и Синельниково. Атаки происходили у Липцев и Волчанска.

и продолжили штурмы в городе, вблизи Мирового, Ковалевки, Кондрашовки, Радьковки, Нововасильевки, Петро-Ивановки, Колодязного, Петропавловки и Степной Новоселовки. На Лиманском направлении есть продвижение возле Шандриголово. Также атаковали у Карповки, Среднего, Шандриголового, Нового Мира, Редкодуба, Колодезей, Торского, Заречного, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Обзор изменений на фронте на 10 августа / Фото ISW

Источники ISW сообщили, что на Покровском направлении россияне могли захватить Новое Шахово. Другие источники сообщают о продвижении в Красном Лимане. Продолжаются бои под Покровском.

оккупанты наступали, но прогресс не подтвержден. У ресурса есть информация о продвижении вблизи Новохацкого. На Херсонском направлении захватчики атаковали вблизи острова Карантинный, острова Белогрудый и Антоновского моста.

Подытоживая, 10 августа российские войска продвинулись вперед на нескольких направлениях фронта. В частности, вероятно, на отдельных участках на Покровском, Купянском, Лиманском и Торецком направлениях.