Как повышение НДС повлияет на банки?
В России планируют очередное повышение налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Несмотря на публичные обещания Путина не увеличивать налоговую нагрузку власть уже обсуждает повышение ставки НДС.
Первыми под удар попадут банки: в госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей.
От банков ожидают еще 200 миллиардов долларов – мизерная сумма на фоне общего дефицита. Эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас,
– сообщили в разведке.
Что известно о повышении НДС в России?
Правительство России рассматривает возможность повышения ставки НДС с 20% до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В 2024 году НДС обеспечил 37% бюджета России, а повышение ставки налога до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит в 2026 году почти вполовину.
Источники говорят, что в федеральном бюджете России уже почти нечего сокращать, поскольку военные расходы урезать запрещено, а сокращения по социальной сфере особо не помогут сократить дефицит.
Что известно о бюджете России и дефиците?
Бюджет России находится на долговой игле. Российский Минфин объявил, что будет увеличивать размер займов, что сейчас предоставляется. Там добавляют, что долг якобы будут наращивать в разумных пределах. В то же время в этой ситуации есть и плохая сторона, а именно то, что инфляция ударяет в первую очередь по вкладчикам банков, по населению страны.
Вместе с тем россиян призвали готовиться к 5-8 годам жизни с "военным бюджетом". Расходы на оборону составляют треть федерального бюджета на 2025 год, а совокупные расходы на оборону и безопасность достигают 17 триллионов рублей.
Россия может повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22% из-за большого дефицита бюджета, чтобы получить дополнительно 1 триллион рублей ежегодно. Повышение НДС может загнать инфляцию, уменьшить оборот наличности и ослабить покупательную способность населения, затрудняя экономический рост.