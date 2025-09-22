Як підвищення ПДВ вплине на банки?

У Росії планують чергове підвищення податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Попри публічні обіцянки Путіна не збільшувати податкове навантаження влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ.

Першими під удар потраплять банки: до держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10%. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів.

Від банків очікують іще 200 мільярдів доларів – мізерна сума на фоні загального дефіциту. Ці кроки – не стратегія, а спроба заткнути дірки. Податок на надприбутки не став вирішальним джерелом доходу у 2023 році, і не стане ним зараз,

– повідомили у розвідці.

Що відомо про підвищення ПДВ в Росії?

Уряд Росії розглядає можливість підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, аби скоротити дефіцит бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У 2024 році ПДВ забезпечив 37% бюджету Росії, а підвищення ставки податку до 22% дозволить скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році майже вполовину.

Джерела говорять, що у федеральному бюджеті Росії вже майже немає що скорочувати, оскільки військові витрати урізати заборонено, а скорочення щодо соціальної сфери особливо не допоможуть скоротити дефіцит.

Що відомо про бюджет Росії та дефіцит?