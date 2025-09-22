Як підвищення ПДВ вплине на банки?
У Росії планують чергове підвищення податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Попри публічні обіцянки Путіна не збільшувати податкове навантаження влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ.
Першими під удар потраплять банки: до держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10%. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів.
Від банків очікують іще 200 мільярдів доларів – мізерна сума на фоні загального дефіциту. Ці кроки – не стратегія, а спроба заткнути дірки. Податок на надприбутки не став вирішальним джерелом доходу у 2023 році, і не стане ним зараз,
– повідомили у розвідці.
Що відомо про підвищення ПДВ в Росії?
Уряд Росії розглядає можливість підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, аби скоротити дефіцит бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
У 2024 році ПДВ забезпечив 37% бюджету Росії, а підвищення ставки податку до 22% дозволить скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році майже вполовину.
Джерела говорять, що у федеральному бюджеті Росії вже майже немає що скорочувати, оскільки військові витрати урізати заборонено, а скорочення щодо соціальної сфери особливо не допоможуть скоротити дефіцит.
Що відомо про бюджет Росії та дефіцит?
Бюджет Росії перебуває на борговій голці. Російський Мінфін оголосив, що збільшуватиме розмір позик, що зараз надається. Там додають, що борг нібито нарощуватимуть у розумних межах. Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.
Разом з тим росіян закликали готуватися до 5-8 років життя з "воєнним бюджетом". Витрати на оборону становлять третину федерального бюджету на 2025 рік, а сукупні витрати на оборону та безпеку сягають 17 трильйонів рублів.
Росія може підвищити податок на додану вартість з 20% до 22% через великий дефіцит бюджету, щоб отримати додатково 1 трильйон рублів щорічно. Підвищення ПДВ може загнати інфляцію, зменшити обіг готівки та ослабити купівельну спроможність населення, ускладнюючи економічне зростання.