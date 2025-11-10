Що відбувається з російською економікою?

Так вважає Центробанк.

За оцінкою Мінекономрозвитку, у липні – вересні російський ВВП зріс на 0,6% у річному вимірі. Це сталося після:

зростання на 1,1% у другому кварталі; 1,4% – у першому; 4,5% — у четвертому кварталі минулого року.

Зокрема, через високу базу порівняння (в останньому кварталі 2024 року, "стався тимчасовий сплеск виробництва в окремих галузях") Центробанк знизив прогноз. Тому у четвертому кварталі очікує річну динаміку ВВП від мінус 0,5% до плюс 0,5%.

У липні ЦБ не передбачав спаду й прогнозував у жовтні – грудні зростання від 0% до 1%,

Важливо! Спад за підсумками кварталу в річному вимірі стане для Росії першим із січня – березня 2023 року: тоді економіка впала на 1,6%, після чого зростала лише "в плюс".

У тексті наголошується: зростання ВВП у третьому кварталі 2025 року виявилося значно нижчим, ніж очікував Центробанк. У серпні він прогнозував 1,6% у річному вимірі.

"Перегрів економіки" поступово знижується, зазначили керівники ЦБ, обговорюючи ключову ставку 24 жовтня,

Проте багато факторів свідчать, що перегрів може бути сильнішим, ніж здавалося, і завершитися пізніше, ніж очікувалося. Серед них:

напруженість на ринку праці; стійкі показники інфляції вище 4%; модельні розрахунки.

Більшість учасників обговорення вважають, що це може статися у першому півріччі 2026 року.

Що кажуть експерти?

Тому охолоджувати економіку високими ставками доведеться довше, про що попередив Центробанк. Економіка не охолола, а просто "замерзла", і багато галузей "стукають зубами", про що сказав головний економіст агентства "Експерт РА" Антон Табах.

Щодо галузей: в експортно орієнтованих секторах (видобуток корисних копалин, чорна металургія) випуск із початку року знижувався, але в галузях, орієнтованих на внутрішній ринок, зростання виробництва переважно триває. Галузі, пов’язані з ВПК, зростають, але решта вже давно "в мінусі".

За оцінками аналітичного центру ЦМАКП, у цивільних секторах промисловості виробництво безперервно падає з початку року. За цей час скоротився випуск 73% зі 129 найважливіших видів продукції, а фінансовий стан компаній стрімко погіршується.

Різке гальмування економіки погіршує й без того складне фінансове становище підприємств,

Зокрема ділова активність падала чотири місяці поспіль і лише в жовтні трохи зросла – завдяки неочікуваному пожвавленню у сфері послуг.

Зверніть увагу! Очікується зниження ВВП у четвертому кварталі на 0,7%. Ризики "переохолодження" російської економіки залишаються: вона вже стабільно зростає темпами нижчими за потенційні (1,5–2,5%).

Зокрема керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що Центробанк Росії представив чотири сценарії розвитку економіки. І жоден не передбачає покращення.

Навіть у "базовому" варіанті зростання лише становить 0,5 – 1%, а у "ризиковому":

офіційна інфляція понад 12%; падіння ВВП до 3,5%; виснаження Фонду національного добробуту вже у 2026-му.

Зауважте! Як зазначив Коваленко, це не прогноз – це попередження системи самій собі.

Що ще відомо про російську економіку?

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує затяжне охолодження російської економіки. І воно не відповідає оптимістичним заявам Кремля про "м’яку посадку".

Зокрема влада обіцяла цю "м’яку посадку", але фактична динаміка виявилася гіршою. Крім того, воно є не керованим.