Що очікує російську економіку?

Про це свідчить прогноз Світового банку, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Згідно з оновленим прогнозом, зростання ВВП Росії до 2028 року не перевищуватиме 1 % на рік – фактично йдеться про рецесію, якщо врахувати стійко високу інфляцію,

– повідомляє СЗР України.

Зокрема у попередній версії прогнозу на 2025–2027 роки Світовий банк очікував зростання на рівні 1,4 %, 1,2 % та 1,2 % відповідно. Але відтепер оцінки знижені до 0,9 %, 0,8 % та 1 %.

Ба більше, наразі експерти не бачать жодних чинників, які здатні запобігти економічному застою:

у країні не очікується припливу інвестицій (через ризики націоналізації приватних активів); ні відчутного зростання внутрішнього попиту чи експорту.

Важливо! Ще одним стримувальним чинником залишається дефіцит робочої сили у країні.

Водночас підвищення податкового навантаження створює свій відчутний негативний ефект. Річ у тім, що масштабне збільшення податків "б’є по споживчому попиту та інвестиційній активності".

Водночас у Росії поглиблюється розрив між секторами:

оборонно-промисловий комплекс продовжує зростати;

але цивільні галузі скорочуються.

Протягом усього поточного року випуск у невійськових сферах промисловості падає, а підприємства, що забезпечують третину виручки реального сектору, перебувають у стані фінансового стресу,

– розповіли у розвідці.

Подібний характер сповільнення визнав Олександр Шохін – голова російського союзу промисловців і підприємців, найбільшого в країні бізнес об'єднання з мільярдерами зі списку Forbes у складі правління. Він сказав, що влада обіцяла "м’яку посадку" після двох років зростання понад 4 %,

Зверніть увагу! Але фактична динаміка виявилася гіршою: у липні 2025 року ВВП зріс лише на 0,4 % порівняно з 2024.

Чи можливо зруйнувати російську економіку?

Наразі можливо зруйнувати російську військову економіку. Про це пише Welt.

Для цього слід якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти та газу. У цьому випадку Кремль залишиться без грошей.

Зауважте! Також зараз є можливість покарати тих, хто допомагає Росії: продає компоненти, мікросхеми та деталі.

Що відбувається з бюджетом Росії?