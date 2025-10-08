Що очікує російську економіку?
Про це свідчить прогноз Світового банку, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Згідно з оновленим прогнозом, зростання ВВП Росії до 2028 року не перевищуватиме 1 % на рік – фактично йдеться про рецесію, якщо врахувати стійко високу інфляцію,
– повідомляє СЗР України.
Зокрема у попередній версії прогнозу на 2025–2027 роки Світовий банк очікував зростання на рівні 1,4 %, 1,2 % та 1,2 % відповідно. Але відтепер оцінки знижені до 0,9 %, 0,8 % та 1 %.
Ба більше, наразі експерти не бачать жодних чинників, які здатні запобігти економічному застою:
- у країні не очікується припливу інвестицій (через ризики націоналізації приватних активів);
- ні відчутного зростання внутрішнього попиту чи експорту.
Важливо! Ще одним стримувальним чинником залишається дефіцит робочої сили у країні.
Водночас підвищення податкового навантаження створює свій відчутний негативний ефект. Річ у тім, що масштабне збільшення податків "б’є по споживчому попиту та інвестиційній активності".
Водночас у Росії поглиблюється розрив між секторами:
- оборонно-промисловий комплекс продовжує зростати;
- але цивільні галузі скорочуються.
Протягом усього поточного року випуск у невійськових сферах промисловості падає, а підприємства, що забезпечують третину виручки реального сектору, перебувають у стані фінансового стресу,
– розповіли у розвідці.
Подібний характер сповільнення визнав Олександр Шохін – голова російського союзу промисловців і підприємців, найбільшого в країні бізнес об'єднання з мільярдерами зі списку Forbes у складі правління. Він сказав, що влада обіцяла "м’яку посадку" після двох років зростання понад 4 %,
Зверніть увагу! Але фактична динаміка виявилася гіршою: у липні 2025 року ВВП зріс лише на 0,4 % порівняно з 2024.
Чи можливо зруйнувати російську економіку?
Наразі можливо зруйнувати російську військову економіку. Про це пише Welt.
Для цього слід якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти та газу. У цьому випадку Кремль залишиться без грошей.
Зауважте! Також зараз є можливість покарати тих, хто допомагає Росії: продає компоненти, мікросхеми та деталі.
Що відбувається з бюджетом Росії?
У Росії щорічно зростає утримання Путіна та його адміністрації. Так у наступному році утримання президента подорожчає на 2 мільярди рублів та становитиме 32,917 мільярда.
Подібне зростання очікується й надалі. Наприклад, ще на 809 мільйона рублів – до 33,726 мільярда, а у 2028-му – ще на 906 мільйона рублів, до 34,632 мільярда.