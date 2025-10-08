Що відбувається з пальним у Росії?

Водночас вони також вже торкнулися Тюменської та Свердловської областей, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Moscow Times.

Мережа заправок Н-1 у Тюмені ввела ліміт на відпуск пального "в одні руки" – не більше 30 літрів бензину АІ-92 або АІ-95 за раз.

Дійсно, обмеження у нас діє з 7 жовтня. В один автомобіль не заливаємо понад 30 літрів АІ-92 чи АІ-95,

– розповіли в компанії Ura.ru.

У Н-1 запевнили, що про дефіцит пального не йдеться. Однак компанія таким чином вирішила "відсіяти" людей, які скуповують бензин каністрами. Також обмеження запроваджені на заправках компанії ТПК, де бензин АІ-95 почали продавати лише за паливними картками.

Зауважте! Як довго діятиме це правило – поки невідомо. Причиною називають дефіцит певного виду пального.

Щодо обмеження на продаж бензину "в одні руки" та "про запас" у Свердловській області: за словами мешканців регіону, на заправках "Лукойл"» перестали відпускати пальне в каністри. На "Башнефті" бензину немає взагалі – залишився лише дизель, а на АЗС Tamic Energy і Varta заливають не більше 30 літрів на машину.

Раніше повідомлялося, що ліміти у 30 літрів бензину і 20 літрів дизеля запровадили на заправках Tamic Energy у Єкатеринбурзі. Уряд області, зі свого боку, заперечив дефіцит і перебої з постачанням пального на АЗС, наголосивши, що обмеження на продаж бензину в регіоні не вводилися.

Важливо! Крім того, проблеми із забезпеченням громадян бензином виникли й у Новосибірській області.

Мережа АЗС "Прайм" оголосила про призупинення продажу бензину АІ-92 на більшості заправок через "припинення відвантажень з нафтопереробних заводів". У регіоні стрімко зростають ціни на пальне: літр АІ-92 на заправках "Татнафти"подорожчав на три рублі за дві доби:

6 жовтня, за даними моніторингового сайту benzin-price, 92-й у цій мережі коштував 59,5 рубля; а вже в середу – 62,5 рубля.

Минулого тижня стало відомо, що продаж бензину на тлі дефіциту пального, який виник через атаки українських дронів на російські НПЗ, обмежили АЗС у Челябінській області,

– нагадали у матеріалі.

Зверніть увагу! З 3 жовтня заправки Tamic Energy відпускають не більше 30 літрів бензину та 70 літрів дизеля на автомобіль на добу. До цього аналогічні обмеження ввела влада Криму, скоротивши ліміт до 20 літрів бензину на одне авто.

Як Росія планує розв'язати проблему?

Крім співпраці з Білоруссю, Росія також планує купувати бензин за кордоном. Про це пише російське пропагандистське ЗМІ "Комерсант".

Зокрема Рада Євразійської економічної комісії дозволила безмитне ввезення на бензин, дизпаливо, суднове паливо та авіагас. Воно діятиме до 30 червня 2026 року.

Цікаво! Паливному ринку Росії не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину.

Що відомо про українські удари по НПЗ?