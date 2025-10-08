Скільки росіяни платитимуть за Путіна та його адміністрацію?

Про це свідчить проєкт закону про бюджет, передає 24 Канал з посиланням на російське медіа Moscow Times.

Читайте також Лише фікція для пропаганди: уряд Росії скорочує фінансування для окупованих територій

Згідно з документом, витрати за статтею "функціонування президента та його адміністрації" становитимуть 32,917 мільярда рублів. Тобто в середньому:

2,74 млрд рублів на місяць; 633 млн рублів на тиждень; або 90 млн рублів на день.

У порівнянні з поточним роком (30,926 мільярда рублів) утримання Путіна подорожчає майже на 2 мільярдів рублів і обійдеться дорожче, ніж річні бюджети бідних російських регіонів. Зокрема у 2027 році фінансування президента та його адміністрації зросте ще на 809 мільйона рублів – до 33,726 мільярда, а у 2028-му – ще на 906 мільйона рублів, до 34,632 мільярда.

Три чверті додаткового фінансування – 1,511 мільярда рублів у 2026 році – підуть на підвищення зарплат працівникам адміністрації,

– йдеться у матеріалі.

Цікаво! Решта – близько 500 мільйонів рублів – закладена на додаткові "закупівлі товарів, робіт і послуг" для потреб Кремля

Слідом за президентом для бюджету подорожчає та утримання Держдуми та Ради Федерації. Витрати на нижню палату парламенту у 2026 році планують збільшити на 2,3 мільярда рублів — до 17,648 мільярда. При цьому понад половину нових коштів – 1,265 мільярда рублів — спрямують на зарплати у Думі, які загалом коштуватимуть бюджету 11,257 мільярда рублів на рік.

Загальні бюджетні витрати, згідно з проєктом, зростуть наступного року на 1,2 трильйона рублів до 44 трлн, тоді як доходи становитимуть 40,3 трильйона,

– наголошують ЗМІ.

У результаті в бюджеті утвориться "діра" у 3,7 трильйона рублів.

Важливо! Щоб покрити дефіцит, влада планує підвищити ПДВ із 20 до 22%, а також провести радикальну податкову реформу для малого бізнесу, знизивши поріг для спрощеної системи оподаткування з 60 мільйона до 10 мільйона рублів річного доходу.

Що ще відбувається у Росії?

Зокрема у вересні активність російського бізнесу різко скоротилась. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Причиною є подорожчання кредитів, підвищення податків та західні санкції проти Росії. Через всі ці фактори компанії стикаються з різким зростанням витрат.

Зверніть увагу! В умовах війни проти України у Росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборони, тоді як "мирний" бізнес опиняється в стані стагнації.

Що відомо про бюджет Росії?

Російський уряд вніс до Держдуми проєкт федерального бюджету з 2026 по 2028 роки. Дефіцит федерального бюджету у 2026 році становитиме 3,78 трильйона рублів, у 2027 році – 3,186 трильйона рублів, а у 2028 році – 3,514 трильйона рублів.