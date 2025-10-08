Сколько россияне будут платить за Путина и его администрацию?

Об этом свидетельствует проект закона о бюджете, передает 24 Канал со ссылкой на российское медиа Moscow Times.

Согласно документу, расходы по статье "функционирование президента и его администрации" составят 32,917 миллиарда рублей. То есть в среднем:

2,74 млрд рублей в месяц; 633 млн рублей в неделю; или 90 млн рублей в день.

По сравнению с текущим годом (30,926 миллиардов рублей) содержание Путина подорожчает почти на 2 миллиардов рублей и обойдется дороже, чем годовые бюджеты бедных российских регионов. В частности, в 2027 году финансирование президента и его администрации вырастет еще на 809 миллиона рублей – до 33,726 миллиарда, а в 2028-м – еще на 906 миллиона рублей, до 34,632 миллиарда.

Три четверти дополнительного финансирования – 1,511 миллиарда рублей в 2026 году – пойдут на повышение зарплат работникам администрации,

Интересно! Остальные – около 500 миллионов рублей – заложена на дополнительные "закупки товаров, работ и услуг" для нужд Кремля

Вслед за президентом для бюджета подорожает и содержание Госдумы и Совета Федерации. Расходы на нижнюю палату парламента в 2026 году планируют увеличить на 2,3 миллиарда рублей - до 17,648 миллиарда. При этом более половины новых средств – 1,265 миллиарда рублей - направят на зарплаты в Думе, которые в целом будут стоить бюджету 11,257 миллиарда рублей в год.

Общие бюджетные расходы, согласно проекту, вырастут в следующем году на 1,2 триллиона рублей до 44 трлн, тогда как доходы составят 40,3 триллиона,

В результате в бюджете образуется "дыра" в 3,7 триллиона рублей.

Важно! Чтобы покрыть дефицит, власти планируют повысить НДС с 20 до 22%, а также провести радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, снизив порог для упрощенной системы налогообложения с 60 миллиона до 10 миллиона рублей годового дохода.

В частности в сентябре активность российского бизнеса резко сократилась. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Причиной является подорожание кредитов, повышение налогов и западные санкции против России. Из-за всех этих факторов компании сталкиваются с резким ростом расходов.

Обратите внимание! В условиях войны против Украины в России происходит перераспределение ресурсов в пользу обороны, тогда как "мирный" бизнес оказывается в состоянии стагнации.

Что известно о бюджете России?

Российское правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета с 2026 по 2028 годы. Дефицит федерального бюджета в 2026 году составит 3,78 триллиона рублей, в 2027 году – 3,186 триллиона рублей, а в 2028 году – 3,514 триллиона рублей.