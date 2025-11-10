Яке звільнення отримала Угорщина?

Однак у Білому домі уточнили, що Будапешт отримав звільнення від санкцій лише на один рік, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Це дуже серйозно, – політолог назвав тривожні дзвіночки зустрічі Трампа з Орбаном

Під час візиту Орбана Трамп висловив співчуття через енергетичну вразливість Угорщини. Він повторив слова угорського прем'єра про те, що Будапешту важко відмовитися від російських енергоресурсів, оскільки вона не має виходу до моря.

У них немає портів, тому це складна проблема,

– зазначив президент США.

Для Орбана звільнення від санкцій США щодо російських енергоресурсів стало порятунком від серйозного економічного шоку, який загрожував країні після того, як адміністрація Трампа минулого місяця запровадила обмеження проти "Роснефті" та "Лукойла".

Чому рішення Трампа критикують?

Аналітики розкритикували рішення Трампа. Вони говорять, що звільнення Угорщини від санкцій ставить під сумнів серйозність намірів Білого дому в реалізації санкційної політики щодо Росії. Воно може підштовхнути й інші країни до спроб обійти обмеження.

Це жахливе і абсолютно непотрібне рішення, яке дозволить понад 1 мільярду євро потрапити до військової скарбниці Кремля. Надаючи спеціальні умови Угорщині, Вашингтон фактично каже іншим покупцям: ви можете продовжувати торгувати російською нафтою й не боятися покарання,

– підкреслив аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві.

До того ж експерти поставили під сумнів аргументи Трампа, які дозволили звільнити Будапешт від санкцій. Зокрема, Леві навів приклад Чехії, іншої країни без виходу до моря – вона не лише повністю обходиться без російської нафти, але й має нижчі ціни на пальне, ніж Угорщина.

Варто знати! На сьогодні Угорщина та сусідня Словаччина залишаються єдиними країнами ЄС, які все ще імпортують російську нафту через трубопровід "Дружба". При цьому постачання з Росії лише зростають – частка російської нафти в енергетичному балансі країни збільшилася з 61% до 2022 року до 92% у 2025 році.

Про що заявив Орбан після зустрічі за Трампом?

Нагадаємо, Орбан після зустрічі з Трампом оголосив, що отримав гарантії від США, які дозволять уникнути санкцій від імпорту російських енергоносіїв. За його словами, це дозволить зберегти низькі тарифи для угорців, а країна й надалі матиме "найдешевшу енергію в Європі", пише Telex.

Угорський прем'єр додав, що домовленість із Трампом стосується двох головних трубопроводів – нафтового "Дружба" та газового "Турецький потік".

Ми отримали загальне звільнення від санкцій щодо цих напрямків,

– заявив Орбан.

Також він повідомив про звільнення від санкцій угорської атомної електростанції "Пакш".

Чи може Угорщина відмовитися від російської нафти?