Тіньовий флот Росії під обмеженнями
В понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти Росії. Серед санкцій є обмеження для російських танкерів, які входять до складу нафтового тіньового флоту.
Читайте також "Нехай щастить": ЄС закриє небо для російських бізнес-джетів
Це вперше, коли Євросоюз ухвалив такі заходи, які спрямовані на конкретні судна.
Судна можуть бути визначені з різних причин:
- транспортування військової техніки для Росії,
- транспортування вкраденого українського зерна,
- підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, зокрема через транспортування компонентів або перевалку ЗПГ.
Які нові інструменти боротьби з обходом санкцій
Крім санкції щодо тіньового флоту Росії, в 14 пакеті йдеться про ще й додаткові інструменти боротьби з обходом вже наявних обмежувальних заходів:
- Материнські компанії з Євросоюзу тепер повинні докладати зусиль, аби їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності щодо запобігання санкцій проти Росії.
- Оператори з Євросоюзу, які продають товари військового призначення до третіх країн, повинні впроваджувати спеціальні механізми, здатні виявляти та оцінювати ризики реекспорту таких товарів до Росії.
- Були впроваджені додаткові обмеження на експорт товарів, які посилюють російський промисловий потенціал – хімічні речовини, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийну техніку, монітори та електрообладнання тощо. Також введено обмеження на імпорт гелію з Росії.