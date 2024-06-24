Тіньовий флот Росії під обмеженнями

В понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14 пакет санкцій проти Росії. Серед санкцій є обмеження для російських танкерів, які входять до складу нафтового тіньового флоту.

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Це вперше, коли Євросоюз ухвалив такі заходи, які спрямовані на конкретні судна.

Судна можуть бути визначені з різних причин:

  • транспортування військової техніки для Росії,
  • транспортування вкраденого українського зерна,
  • підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, зокрема через транспортування компонентів або перевалку ЗПГ.

Які нові інструменти боротьби з обходом санкцій

Крім санкції щодо тіньового флоту Росії, в 14 пакеті йдеться про ще й додаткові інструменти боротьби з обходом вже наявних обмежувальних заходів:

  • Материнські компанії з Євросоюзу тепер повинні докладати зусиль, аби їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності щодо запобігання санкцій проти Росії.
  • Оператори з Євросоюзу, які продають товари військового призначення до третіх країн, повинні впроваджувати спеціальні механізми, здатні виявляти та оцінювати ризики реекспорту таких товарів до Росії.
  • Були впроваджені додаткові обмеження на експорт товарів, які посилюють російський промисловий потенціал – хімічні речовини, включаючи марганцеві руди та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийну техніку, монітори та електрообладнання тощо. Також введено обмеження на імпорт гелію з Росії.