Знову найкраща у світі

Відповідно до рейтингу авіакомпаній Skytrax, Qatar Airways визнали найкращою у світі вже 8 раз. З 2011 року авіакомпанія посідає найвищі місця у рейтингу.

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Нагадуємо! Торік Qatar Airways посіли друге місце серед інших авіакомпаній у світі.

Водночас друге місце цього року зайняла авіакомпанія Singapore Airlines, а третє – Emirates.

Відомо, що азійські авіакомпанії домінують у рейтингу, зокрема у першій десятці. Крім того, серед лідерів рейтингу немає жодної американської авіакомпанії.

Delta Air Lines посіла найвищу позицію серед американських авіакомпаній – 21-ше місце, що на одну позицію нижче, ніж минулого року,

– йдеться в повідомленні.

Як визначають переможця

Визначали найкращу авіакомпанію світу у 2024 – 2023 роках клієнти з понад 100 країн світу. Крім рейтингу найкращих від Skytrax були вручені ще й інші нагороди, враховуючи регіональні розбивки та нагороди за різні типи перельотів.

Qatar Airways були визнані також найкращим бізнес-класом у світі. Нагорода найкращої авіакомпанії на Близькому Сході теж відійшла їй.

були визнані також найкращим бізнес-класом у світі. Нагорода найкращої авіакомпанії на Близькому Сході теж відійшла їй. Singapore Airlines очолила списки найкращих бортпровідників та найкращого першого класу, а також найкращої авіакомпанії в Азії.

очолила списки найкращих бортпровідників та найкращого першого класу, а також найкращої авіакомпанії в Азії. Малайзійська AirAsia очолила список найкращих лоукостерів.

очолила список найкращих лоукостерів. Сінгапурська Scoot була названа найкращим лоукостером для далекомагістральних перельотів.

Серед американських авіа Delta Air Lines очолила регіональний топ-10 у Північній Америці. Нижче по списку за нею йдуть Air Canada, United Airlines, Porter Airlines та Air Transat.