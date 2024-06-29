Банковские санкции среди всех оказались самыми действенными, сказал 24 Каналу доктор экономических наук Игорь Липсиц. Он сделал прогноз, как 14-й пакет санкций повлияет на российскую экономику.

Читайте также В обход санкций: Россия создает теневой флот для экспорта газа

Иностранные банки боятся связываться с Россией

Серьезное влияние на Россию будут иметь санкции против китайских банков и банков других стран, которые обеспечивают перевод денег по торговым операциям с Кремлем.

Это больной вопрос для России,

– подчеркнул Липсиц.

На недавнем конгрессе по вопросам банковского дела представитель центрального банка страны-агрессора в панике кричал, что надо срочно искать любые решения для организации оплаты, ведь иначе российская экономика, которая зависит от импорта и экспорта окажется под угрозой.

Россия без импорта жить не может. Россияне могут осуществить экспорт в натуральной форме, но если деньги не приходят, то экономика начинает разрушаться,

– отметил доктор экономических наук.

В центробанке заявили, что готовы на все, чтобы хоть как-то оплачивать поставки товаров в Россию и получать деньги за отгруженное российское сырье.

Россия импортозависимая страна и, если она не сможет покупать товары, то моментально попадает в беду. Альтернативы, или других поставщиков, которые готовы брать рубли, не существует,

– добавил Липсиц.

В то же время банки по всему миру боятся ссориться с регуляторами из США, потерять доступ к американскому рынку и боятся, что им закроют корреспондентские счета в долларах.