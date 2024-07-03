Импорт вырос почти в 20 раз
Больше всего электроэнергии импортировано из Венгрии – 357,357 1 тысячи мегаватт-часов. это составляет 42% от общего импорта.
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Из Словакии и Румынии поступило по 17% электроэнергии. То есть 297 тысяч мегаватт-часов из каждой страны. А из Польши – 138,1 тысячи мегаватт-часов, то есть 16%. Меньше всего электроэнергии было импортировано из Молдовы – 66,2 тысячи мегаватт-часов (8%).
Отсутствие экспорта электроэнергии в июне
В июне экспорт электроэнергии из Украины полностью отсутствовал. В течение этого месяца Украина привлекала аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши в течение пяти дней (4, 9, 10, 27 и 28 июня). Кроме того, 2 и 22 июня Украина отдавала излишки электроэнергии из-за невозможности поставки к внутренним потребителям.