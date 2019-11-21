Ще більше агресії, – сенатор США про "Північний потік-2" та посилення Путіна

Якщо скандальний газопровід "Північний потік-2" запустять, це посилить позицію російського президента Володимира Путіна та спонукатиме його до ще більшої агресії у світі.

"Північний потік-2" допоможе Росії, про це сказав сенатор-республіканець Тед Круз на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату США.

Важливо: Україна оскаржуватиме рішення Німеччини щодо "Північного потоку-2", – Гончарук

Сенатор закликав ухвалити законопроєкт, націлений на введення санкцій проти російських суден, що допомагають у будівництві газопроводу.

Це посилить Путіна. Це згенерує мільярди доларів, які можуть бути використані для збільшення російської агресії,

– пояснив сенатор небезпеки газопроводу.

Круз наголосив, що збудований газопровід зробить Західну Європу більш залежною від російської енергетики. Кремль може використовувати його як інструмент для шантажу.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року.

Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.



"Північний потік-2" на мапі