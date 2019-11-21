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      Ще більше агресії, – сенатор США про "Північний потік-2" та посилення Путіна

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      Cенатор США закликав зупинити "Північний потік-2" / AP

      Якщо скандальний газопровід "Північний потік-2" запустять, це посилить позицію російського президента Володимира Путіна та спонукатиме його до ще більшої агресії у світі.

      "Північний потік-2" допоможе Росії, про це сказав сенатор-республіканець Тед Круз на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату США.

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      Сенатор закликав ухвалити законопроєкт, націлений на введення санкцій проти російських суден, що допомагають у будівництві газопроводу.

      Це посилить Путіна. Це згенерує мільярди доларів, які можуть бути використані для збільшення російської агресії,
      – пояснив сенатор небезпеки газопроводу.

      Круз наголосив, що збудований газопровід зробить Західну Європу більш залежною від російської енергетики. Кремль може використовувати його як інструмент для шантажу.

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      Будівництво "Північного потоку-2" у Росії обіцяли завершити до кінця 2019 року. Однак тепер стверджують, що запустять в середині 2020 року

      • Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      • Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      • Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      • Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      • Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Газ Новини США
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