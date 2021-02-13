Негайно зупинити "Північний потік-2": у Польщі готують звернення до Німеччини
Сейм Польщі невдовзі планує ухвалити резолюцію щодо "Північного потоку-2". Мета документу – заклик до уряду Німеччини негайно припинити будівництво газогону.
Джерело:Polska Agencja Prasowa
Ухвалення резолюції має відбутися на найближчому засіданні Сейму Польщі. Орієнтовно це станеться 24 або 25 лютого.
Важливо "Газпром" назвав планову дату запуску "Північного потоку-2"
Що про "Північний потік-2" кажуть у Польщі
За словами, депутата від "Солідарної Польщі", заступника міністра навколишнього середовища Яцека Оздоби, "Північний потік-2" – проєкт, який спрямовано не тільки проти його країни, а й проти всієї європейської спільноти.
Тому цілком природно було б ухвалити під час наступного засідання відповідну резолюцію – незалежно від політичного поділу – щоб Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проекту,
– зауважив політик.
За його словами, партія 12 лютого подала прохання до очільника Сейму щодо прискореного розгляду документу.
До речі "Північний потік-2" потрібно зупинити: депутати Європарламенту виступили з заявою
Головне про "Північний потік -2"
- Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".
- Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.
- Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.
- Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.
- Нещодавно будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії поновили. Наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
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