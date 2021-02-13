Сейм Польщі невдовзі планує ухвалити резолюцію щодо "Північного потоку-2". Мета документу – заклик до уряду Німеччини негайно припинити будівництво газогону.

Ухвалення резолюції має відбутися на найближчому засіданні Сейму Польщі. Орієнтовно це станеться 24 або 25 лютого.

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За словами, депутата від "Солідарної Польщі", заступника міністра навколишнього середовища Яцека Оздоби, "Північний потік-2" – проєкт, який спрямовано не тільки проти його країни, а й проти всієї європейської спільноти.

Тому цілком природно було б ухвалити під час наступного засідання відповідну резолюцію – незалежно від політичного поділу – щоб Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проекту,

– зауважив політик.

За його словами, партія 12 лютого подала прохання до очільника Сейму щодо прискореного розгляду документу.

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Цей газогін в обхід України будують ще з 2015 року. А планували завершити до кінця 2019 року поряд із уже чинним "Північним потоком-1".

Проєктом передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Кілька країн Євросоюзу, Україна та США вважають, що проєкт дасть Москві можливості посилити тиск на ЄС і Україну.

Якщо Росія все ж добудує "Північний потік-2", загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку . Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець.

. Адже всі транзитні можливості Києва зійдуть нанівець. Сьогодні учасники будівництва перебувають під американськими санкціями. Під ці ж обмеження потрапили компанії, які надають непряму підтримку будівельникам, наприклад страхові. Через це в грудні 2019 року будівництво зупинилося.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.

Нещодавно будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії поновили. Наразі недобудованими залишилися приблизно 120 кілометрів у водах Данії та майже 28 кілометрів у Німеччині.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



Газогін "Північний потік-2" / Карта