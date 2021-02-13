Сейм Польши вскоре планирует принять резолюцию по "Северному потоку-2". Цель документа – призыв к правительству Германии немедленно прекратить строительство газопровода.

Принятие резолюции должно состояться на ближайшем заседании Сейма Польши. Ориентировочно это произойдет 24 или 25 февраля.

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Что о "Северном потоке-2 " говорят в Польше

По словам, депутата от "Солидарной Польши", заместителя министра окружающей среды Яцека Оздобы, "Северный поток-2" – проект, который направлен не только против его страны, но и против всего европейского сообщества.

Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию – независимо от политического разделения – чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта,

- заметил политик.

По его словам, партия 12 февраля подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения документа.

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Главное о "Северном потоке -2"

Этот газопровод в обход Украины строят еще с 2015 года. А планировали завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.

Если Россия все же достроит "Северный поток-2", в целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ведь все транзитные возможности Киева сойдут на нет.

Сегодня участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.

Недавно строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновили. Сейчас недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и почти 28 километров в Германии.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.



Газопровод "Северный поток-2" / Карта