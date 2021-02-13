Немедленно остановить "Северный поток-2": в Польше готовят обращение к Германии
Сейм Польши вскоре планирует принять резолюцию по "Северному потоку-2". Цель документа – призыв к правительству Германии немедленно прекратить строительство газопровода.
Источник:Polska Agencja Prasowa
Принятие резолюции должно состояться на ближайшем заседании Сейма Польши. Ориентировочно это произойдет 24 или 25 февраля.
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Что о "Северном потоке-2 " говорят в Польше
По словам, депутата от "Солидарной Польши", заместителя министра окружающей среды Яцека Оздобы, "Северный поток-2" – проект, который направлен не только против его страны, но и против всего европейского сообщества.
Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию – независимо от политического разделения – чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта,
- заметил политик.
По его словам, партия 12 февраля подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения документа.
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Главное о "Северном потоке -2"
- Этот газопровод в обход Украины строят еще с 2015 года. А планировали завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.
- Если Россия все же достроит "Северный поток-2", в целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ведь все транзитные возможности Киева сойдут на нет.
- Сегодня участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. Из-за этого в декабре 2019 года строительство остановилось.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
- Недавно строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновили. Сейчас недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и почти 28 километров в Германии.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
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