Депутаты Европарламента призвали остановить строительство "Северного потока-2". Кроме того, выступили за введение новых санкций против России.

Это заявление поддержали парламентарии из Европейской народной партии.

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О чем говорится в заявлении

Депутаты заявили, что срочно нужны новые санкции против России. В частности, из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального.

"Северный поток-2" должен быть во главе списка в ответ на недавние репрессии Кремля против оппозиции и демократии. Мы призываем Германию отказаться от проекта,

– отметили парламентарии.

В Европарламенте добавили, что газопровод подрывает экономические и экологические интересы Европы, а также безопасность и политическую целостность.

"Наши страны, такие, как США, долгое время не хотели отдавать энергетическую безопасность Европы в руки Кремля. В январе подавляющее большинство в Европарламенте призвало ЕС немедленно остановить" Северный поток-2", – подытожили депутаты.

Кто поддержал призывы

Томас Тобе – Швеция,

Сандра Калниете – Латвия,

Андрюс Кубилюс – Литва,

Сирпа Пиетиляйнен – Финляндия,

Рихо Террас – Эстония,

Пернилла Вайс – Дания.

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