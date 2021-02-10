"Северный поток-2" нужно остановить: депутаты Европарламента выступили с заявлением
Депутаты Европарламента призвали остановить строительство "Северного потока-2". Кроме того, выступили за введение новых санкций против России.
Источник:Euractiv
Это заявление поддержали парламентарии из Европейской народной партии.
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О чем говорится в заявлении
Депутаты заявили, что срочно нужны новые санкции против России. В частности, из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального.
"Северный поток-2" должен быть во главе списка в ответ на недавние репрессии Кремля против оппозиции и демократии. Мы призываем Германию отказаться от проекта,
– отметили парламентарии.
В Европарламенте добавили, что газопровод подрывает экономические и экологические интересы Европы, а также безопасность и политическую целостность.
"Наши страны, такие, как США, долгое время не хотели отдавать энергетическую безопасность Европы в руки Кремля. В январе подавляющее большинство в Европарламенте призвало ЕС немедленно остановить" Северный поток-2", – подытожили депутаты.
Кто поддержал призывы
- Томас Тобе – Швеция,
- Сандра Калниете – Латвия,
- Андрюс Кубилюс – Литва,
- Сирпа Пиетиляйнен – Финляндия,
- Рихо Террас – Эстония,
- Пернилла Вайс – Дания.
"Северный поток-2": последние новости
- В начале февраля трубоукладчик "Фортуна" продолжил работы в Дании. Две нитки газопровода хотят построить до апреля.
- Перед тем Германия предложила ввести мораторий на "Северный поток-2", чтобы США и ЕС начали переговоры с Россией.
- В Госдепе США отметили, что газопровод подрывает трансатлантическую безопасность.
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