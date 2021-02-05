В немецком Бундестаге призвали ввести мораторий на строительство "Северного потока-2". Это время необходимо использовать для того, чтобы США и Евросоюз начали переговоры с Россией.

Председатель комитета Бундестага Норберт Ретген заявил, что перед ними совместно с США, Россией и Евросоюзом встала важная миссия. Им необходимо объяснить, что проект якобы не используют как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

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Возможно, это могло бы выглядеть так: ЕС, Россия и США соглашаются ввести мораторий на строительство, но на этот раз не как санкции, а как паузу для вступления в переговоры,

– заявил Ретген.

Что еще сказал Ретген

Эту "паузу" необходимо использовать так, чтобы ЕС и США начали переговоры с Россией.

Международное соглашение может исключить возможность использования "Северного потока-2" как геополитическое оружие против стран Восточной Европы. Тогда можно сотрудничать с Россией в сфере энергетической политики

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "Северный поток-2" в целом подрывает трансатлантическую безопасность. Завершенный проект может сделать зависимыми Германию и других союзников США от поставок энергоносителей из России.