Цю заяву підтримали парламентарі з Європейської народної партії.

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Про що мовиться в заяві

Депутати заявили, що терміново потрібні нові санкції проти Росії. Зокрема, через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

"Північний потік-2" повинен бути на чолі списку у відповідь на нещодавні репресії Кремля проти опозиції і демократії. Ми закликаємо Німеччину відмовитися від проєкту,

– наголосили парламентарі.

У Європарламенті додали, що газопровід підриває економічні та екологічні інтереси Європи, а також безпеку і політичну цілісність.

"Наші країни, зокрема такі, як США, тривалий час не хотіли віддавати енергетичну безпеку Європи в руки Кремля. У січні переважна більшість у Європарламенті закликала ЄС негайно зупинити "Північний потік-2", – підсумували депутати.

Хто підтримав заклики