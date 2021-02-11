"Газпром" надеется запустить "Северный поток-2" в 2021 году
Российская газовая компания "Газпром" намерена запустить трубопровод "Северный поток-2" в 2021 году. Весной Россия хочет завершить работы в водах Дании.
Источник:ТАСС
Об этом заявили во время презентации компании на межотраслевом мероприятии "ОПК – ТЭК 2021".
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Какие планы у России
Газопровод "Северный поток-2". 2021 год – ввод в эксплуатацию,
– говорится в презентации.
Сейчас оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Россия планирует завершить работы на этом участке в апреле 2021 года.
Уровень готовности газопровода
Из общей протяженности в 2 460 километров уже уложено более 2 300. Осталось завершить укладку примерно 120 километров в водах Дании и более 28 километров в водах Германии.
"Северный поток-2": последние новости
- Работы над газопроводом прекратили в декабре 2019 года из-за санкций США. Однако уже в конце 2020 года строительство возобновили. В начале февраля трубоукладчик "Фортуна" продолжил работы в Дании.
- Перед тем Германия предложила ввести мораторий на "Северный поток-2", чтобы США и ЕС начали переговоры с Россией.
- В Госдепе США отметили, что газопровод подрывает трансатлантическую безопасность.
- А депутаты Европарламента выступили с заявлением о необходимости остановки газопровода.
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