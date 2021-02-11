Российская газовая компания "Газпром" намерена запустить трубопровод "Северный поток-2" в 2021 году. Весной Россия хочет завершить работы в водах Дании.

Об этом заявили во время презентации компании на межотраслевом мероприятии "ОПК – ТЭК 2021".

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Какие планы у России

Газопровод "Северный поток-2". 2021 год – ввод в эксплуатацию,

– говорится в презентации.

Сейчас оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Россия планирует завершить работы на этом участке в апреле 2021 года.

Уровень готовности газопровода

Из общей протяженности в 2 460 километров уже уложено более 2 300. Осталось завершить укладку примерно 120 километров в водах Дании и более 28 километров в водах Германии.