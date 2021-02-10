Гайко Маас заявил, что дальнейшие санкции против России должны быть направлены на "правильных людей". Министр иностранных дел Германии также считает, что отмена строительства газопровода "Северный поток – 2" подтолкнет Россию к Китаю.

Глава немецкого МИД пригрозил России дополнительными санкциями за арест российского оппозиционера Алексея Навального и жесткое подавление акций протеста. Однако Гайко Маас выступил против прекращения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Детали заявления Мааса по газопроводу

Те, кто ставят "Северный поток-2" под вопрос, также должны учитывать, по меньшей мере с геостратегической точки зрения, какие последствия это будет иметь, и что это значит для влияния Европы на Россию,

– отметил министр.

По его словам, такой шаг приведет к сближению России и Китая.

На кого министр предлагает налагать санкции

Маас также пояснил, что санкции должны быть введены против "правильных людей" – тех, кто несет ответственность за репрессии против собственных граждан.

Глава МИД Германии считает, что ограничения не должны влиять на сотрудников почти 150 европейских компаний, преимущественно немецких, привлеченных к строительству газопровода.

Напомним, 6 февраля компания-оператор проекта "Северный поток-2" заявила о восстановлении прокладки труб в водах Дании, несмотря на усиленное давление со стороны Вашингтона.

Обратите внимание! Ранее Германия предложила ввести мораторий на "Северный поток-2", чтобы США и ЕС начали переговоры с Россией.