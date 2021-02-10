Гайко Маас заявив, що подальші санкції проти Росії мають бути спрямовані на "правильних людей". Міністр закордонних справ Німеччини також вважає, що скасування будівництва газопроводу "Північний потік – 2" підштовхне Росію до Китаю.

Глава німецького МЗС пригрозив Росії додатковими санкціями через арешт російського опозиціонера Олексія Навального і жорстке придушення акцій протесту. Однак Гайко Маас виступив проти припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Деталі заяви Мааса щодо газопроводу

Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічного погляду, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію,

– зазначив міністр.

За його словами, такий крок призведе до зближення Росії та Китаю.

На кого міністр пропонує накладати санкції

Маас також пояснив, що санкції мають бути запроваджені проти "правильних людей" – тих, хто несе відповідальність за репресії проти власних громадян.

Глава МЗС Німеччини вважає, що обмеження не повинні впливати на співробітників майже 150 європейських компаній, переважно німецьких, які залучені до будівництва газопроводу.

Нагадаємо, 6 лютого компанія-оператор проєкту "Північний потік-2" заявила про відновлення прокладання труб у водах Данії, попри посилений тиск зі сторони Вашингтона.