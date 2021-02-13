Администрация США обещает применять новые санкции против достройки газопровода "Северный поток-2". Об этом 12 февраля заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

По словам чиновника, в Белом доме прекрасно понимают опасность, которую российский проект представляет для энергетической независимости Европы. Поэтому США будут принимать меры, чтобы помешать завершению его строительства.

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"Президент Байден дал понять, что "Северный поток-2" – плохая сделка", – отметил Нед Прайс.

Прайс: "Северный поток-2" делает страны Европы уязвимыми к манипуляциям России

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что газопровод:

разделяет Европу;

делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям;

противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать деятельность по окончанию строительства или сертификации газопровода.

Если такие действия будут зафиксированы, мы примем решение о применении санкций,

– подчеркнул Нед Прайс.

Представитель Государственного департамента США также добавил, что санкции – лишь один из многих важных инструментов. Поэтому Америка будет тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности.