Америка обещает новые санкции против "Северного потока-2", – Госдепартамент США
Администрация США обещает применять новые санкции против достройки газопровода "Северный поток-2". Об этом 12 февраля заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.
Источник:U.S. Department of State
По словам чиновника, в Белом доме прекрасно понимают опасность, которую российский проект представляет для энергетической независимости Европы. Поэтому США будут принимать меры, чтобы помешать завершению его строительства.
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"Президент Байден дал понять, что "Северный поток-2" – плохая сделка", – отметил Нед Прайс.
Прайс: "Северный поток-2" делает страны Европы уязвимыми к манипуляциям России
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что газопровод:
- разделяет Европу;
- делает Украину и Центральную Европу уязвимыми к российским манипуляциям;
- противоречит заявленным Европой целям в области энергетики и безопасности.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты продолжают отслеживать деятельность по окончанию строительства или сертификации газопровода.
Если такие действия будут зафиксированы, мы примем решение о применении санкций,
– подчеркнул Нед Прайс.
Представитель Государственного департамента США также добавил, что санкции – лишь один из многих важных инструментов. Поэтому Америка будет тесно сотрудничать с союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности.
Строительство "Северного потока-2": кратко
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который в обход Украины должны транспортировать природный газ из России в Европу.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции против "Северного потока-2", вследствие этого строительство остановили.
- Однако уже в декабре 2020 года Россия возобновила строительство газопровода. В "Газпроме" заявили, что весной 2021 года намерены запустить "Северный поток-2". До этого времени Россия хочет завершить работы в водах Дании.
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