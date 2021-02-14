Россия заявила, что ей осталось достроить менее 5% газопровода "Северный поток-2". Вице-премьер-министр России Александр Новак утверждает, что проект якобы реализуют, несмотря на санкции со стороны США.

По словам Новака, реализовать проект в первую очередь помогают иностранные компании. Им вроде бы нужно газоснабжение из России. Вице-премьер-министра цитируют российские СМИ.

Актуально Америка обещает новые санкции против "Северного потока-2", – Госдепартамент США

Компания "Газпром" создала совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект,

– подчеркнул Новак.

Российский политик также посетовал на "деструктивный подход со стороны США". По мнению Новака, он лишь затягивает процесс.

Что думает про "Северный поток-2" мир: