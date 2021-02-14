Осталось менее 5%: Россия заявила, что достроит "Северный поток-2"
Россия заявила, что ей осталось достроить менее 5% газопровода "Северный поток-2". Вице-премьер-министр России Александр Новак утверждает, что проект якобы реализуют, несмотря на санкции со стороны США.
Источник:24 канал
По словам Новака, реализовать проект в первую очередь помогают иностранные компании. Им вроде бы нужно газоснабжение из России. Вице-премьер-министра цитируют российские СМИ.
Актуально Америка обещает новые санкции против "Северного потока-2", – Госдепартамент США
Компания "Газпром" создала совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект,
– подчеркнул Новак.
Российский политик также посетовал на "деструктивный подход со стороны США". По мнению Новака, он лишь затягивает процесс.
Что думает про "Северный поток-2" мир:
- 10 февраля европарламентарии призвали мир остановить строительство "Северного потока-2". Газопровод подрывает безопасность и политическую целостность Европы.
- 12 февраля сенаторы США прислали Джо Байдену письмо. В нем политики просят президента США применить новые санкции против "Северного потока-2". Сенаторы убеждены: этому опасному проекту стоит положить конец.
- 13 февраля сейм Польши заявил о намерении принять резолюцию по "Северному потоку-2". Его целью будет призвать Германию немедленно остановить строительство газопровода.
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