В пятницу, 12 февраля, сенаторы США призвали президента Джо Байдена применить новые санкции против "Северного потока-2". Они должны помешать добывать и ввести в эксплуатацию газопровод.

Письмо с соответствующим призывом Байдену прислали сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.

Актуально Америка обещает новые санкции против "Северного потока-2", – Госдепартамент США

Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту,

– отметили сенаторы.

Кроме того, сенаторы подчеркнули: они обеспокоены сообщениями СМИ, что Германия призвала США "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".

Что известно о призыве Германии

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обнародовала письмо вице-канцлера Германии Олафа Шольца.

Его политик еще в августе 2020 года адресовал администрации Дональда Трампа. В письме говорится о миллиардной инвестиции со стороны Германии.

Страна готова была выделить эти деньги для сооружения на своей территории терминала для приема американского сжиженного природного газа. Между тем США должны были отказаться применить санкции против "Северного потока-2".

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