С нетерпением ждем: сенаторы в очередной раз призвали Байдена остановить "Северный поток-2"
В пятницу, 12 февраля, сенаторы США призвали президента Джо Байдена применить новые санкции против "Северного потока-2". Они должны помешать добывать и ввести в эксплуатацию газопровод.
Источник:DW
Письмо с соответствующим призывом Байдену прислали сенатор-республиканец Джим Риш и его коллега-демократ Джин Шейхин.
Актуально Америка обещает новые санкции против "Северного потока-2", – Госдепартамент США
Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами, чтобы положить конец этому опасному проекту,
– отметили сенаторы.
Кроме того, сенаторы подчеркнули: они обеспокоены сообщениями СМИ, что Германия призвала США "пренебречь санкциями, предусмотренными законом".
Что известно о призыве Германии
- Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обнародовала письмо вице-канцлера Германии Олафа Шольца.
- Его политик еще в августе 2020 года адресовал администрации Дональда Трампа. В письме говорится о миллиардной инвестиции со стороны Германии.
- Страна готова была выделить эти деньги для сооружения на своей территории терминала для приема американского сжиженного природного газа. Между тем США должны были отказаться применить санкции против "Северного потока-2".
"Северный поток-2": последние новости
- В феврале 2021 года Германия предложила наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это время немецкая сторона предлагает использовать для переговоров России с США и Евросоюзом.
- В то же время европарламентарии призывают остановить строительство газопровода. В ЕС посоветовали Германии отказаться от проекта.
- Тем временем в Дании прокладывают трубы "Северного потока-2". Там планируют достроить 2 ветки уже к апрелю 2021 года.
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