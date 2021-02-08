В водах Дании прокладывают трубы российского газопровода "Северный поток-2". 2 ветви газопровода планируют достроить до конца апреля 2021 года.

Ранее сроки завершения строительства не называли. Было известно только, что работы начались 15 января 2021 года.

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В списке строительных суден есть российская "Фортуна", на которую США наложили санкции, а также "Мурман" и "Балтийский исследователь".

Что известно о строительстве "Северного потока-2" в Дании

►15 января в Дании стартовали подготовительные работы для строительства газопровода.

►Ранее датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта. Вероятная причина – опасения санкций США.

►После Дании "Северный поток-2" планируют продолжить строить в Германии.

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