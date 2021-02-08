Две ветви "Северного потока-2" в Дании планируют достроить в апреле
В водах Дании прокладывают трубы российского газопровода "Северный поток-2". 2 ветви газопровода планируют достроить до конца апреля 2021 года.
Источник:"Интерфакс"
Ранее сроки завершения строительства не называли. Было известно только, что работы начались 15 января 2021 года.
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В списке строительных суден есть российская "Фортуна", на которую США наложили санкции, а также "Мурман" и "Балтийский исследователь".
Что известно о строительстве "Северного потока-2" в Дании
►15 января в Дании стартовали подготовительные работы для строительства газопровода.
►Ранее датская компания Ramboll на завершающем этапе вышла из проекта. Вероятная причина – опасения санкций США.
►После Дании "Северный поток-2" планируют продолжить строить в Германии.
Главное о российском газопроводе
- "Северный поток-2" строят в обход Украины через Балтийское море в Германию. Работы планировали завершить к концу 2019 года. Однако из-за санкций США строительство остановили.
- Если Россия достроит газопровод, то наше государство ежегодно может терять 1,5 миллиарда долларов.
- В США считают, что "Северный поток-2" усилит влияние России на Европу.
- По данным СМИ, условием отмены санкций на подрядчиков строительства "Северного потока-2" может стать пересмотр газового договора между Россией и Украиной. Пока неизвестно, какие именно пункты договора хотят изменить.
- В Германии выступили против прекращения строительства газопровода. Немецкое Минэкономики считает, что так компании "потеряют огромные инвестиции".
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