Минэкономики Германии выступило против вероятного решения правительства по остановке "Северного потока-2". Там считают, что в таком случае немецкие компании "потеряют огромные инвестиции".

Министр экономики Петер Альтмайер заявил, что не стоит связывать вопросы реализации "Северного потока-2" с вопросом нарушения прав человека в России. Чиновник поддерживает завершение строительства газопровода, несмотря на заключение российского оппозиционера Алексея Навального.

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"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий – это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них – другое", – сказал он.

Глава Минэкономики считает, что Россия не сократит поставки газа в Европу, даже когда "Северный поток-2" не удастся достроить. Ведь существуют и другие газопроводы.

Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии,

– подытожил министр.

Обратите внимание! Газопровод в обход Украины "Северный поток – 2" Россия строит еще с 2015 года. Однако работы блокируют санкции США.