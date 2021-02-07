Потеряем гигантские инвестиции: в Германии выступили против остановки "Северного потока-2"
Минэкономики Германии выступило против вероятного решения правительства по остановке "Северного потока-2". Там считают, что в таком случае немецкие компании "потеряют огромные инвестиции".
Источник:Bild am Sonntag
Министр экономики Петер Альтмайер заявил, что не стоит связывать вопросы реализации "Северного потока-2" с вопросом нарушения прав человека в России. Чиновник поддерживает завершение строительства газопровода, несмотря на заключение российского оппозиционера Алексея Навального.
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"Экономические связи, существующие уже многие десятилетия и экономические проекты предприятий – это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них – другое", – сказал он.
Глава Минэкономики считает, что Россия не сократит поставки газа в Европу, даже когда "Северный поток-2" не удастся достроить. Ведь существуют и другие газопроводы.
Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют огромные инвестиции, поэтому я призываю к предметной дискуссии,
– подытожил министр.
Строительство "Северного потока-2": основное
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода на большой глубине, строительство остановили.
- Через год, в декабре 2020 года, строительство газопровода восстановили.
- Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Европарламент 21 января осудил арест оппозиционера Алексея Навального и призвал остановить строительство "Северного потока-2".
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