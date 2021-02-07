Втратимо гігантські інвестиції: у Німеччині виступили проти зупинки "Північного потоку-2"
Мінекономіки Німеччини виступило проти ймовірного рішення уряду щодо зупинки "Північного потоку-2". Там вважають, що в такому випадку німецькі компанії "втратять гігантські інвестиції".
Джерело:Bild am Sonntag
Міністр економіки Петер Альтмайєр заявив, що не варто пов'язувати питання реалізації "Північного потоку-2" з питанням порушення прав людини в Росії. Урядовець підтримує завершення будівництва газогону, попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
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"Економічні зв'язки, що існують вже багато десятиліть і економічні проєкти підприємств – це одне, а грубі порушення прав людини та наша реакція на них – інше", – сказав він.
Глава Мінекономіки вважає, що Росія не зменшить постачання газу в Європу, навіть коли "Північний потік-2" не вдасться добудувати. Адже існують й інші газопроводи.
Якщо "Північний потік-2" не добудують, то Росія необов'язково буде продавати менше газу, оскільки продовжує працювати "Північний потік-1" і газопровід через Україну. Однак німецькі підприємства втратять гігантські інвестиції, тому я закликаю до предметної дискусії,
– підсумував міністр.
Будівництво "Північного потоку-2" : основне
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.
- Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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