У п'ятницю, 12 лютого, сенатори США закликали президента Джо Байдена застосувати нові санкції проти "Північного потоку-2". Вони мають перешкодити добувати та ввести в експлуатацію газопровід.

Лист із відповідним закликом Байдену надіслали сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

Актуально Америка обіцяє нові санкції проти "Північного потоку-2", – Держдепартамент США

Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту,

– наголосили сенатори.

Окрім того, сенатори наголосили: вони стурбовані повідомленнями ЗМІ, що Німеччина закликала США "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

Що відомо про заклик Німеччини

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe оприлюднила лист віцеканцлера Німеччини Олафа Шольца.

Його політик ще у серпні 2020 року адресував адміністрації Дональда Трампа. У листі мовиться про мільярдну інвестицію з боку Німеччини.

Країна готова була виділити ці гроші для спорудження на своїй території терміналу для прийому американського скрапленого природного газу. Натомість США мали відмовитися застосувати санкції проти "Північного потоку-2".