Предметные переговоры между правительствами Германии и США по проекту "Северный поток-2" пока не велись. Хотя сенаторы уже призвали Джо Байдена наложить новые санкции на трубопровод, вопрос не будет решаться "автоматически", а только после основательных обсуждений.

Одним из рычагов, через которые решение будет сложным, это возможное давление со стороны Киева. Германия же обязывалась остановить поток газа, если Кремль использовал его как оружие против Украины.

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Переговоров еще не было

Прямых переговоров между правительствами США и Германии по "Северному потоку-2" еще пока не было. Одной из причин этого является то, что важные должности в Вашингтоне еще не распределены.

Федеральный министр экономики Германии Питер Альтмайер ожидает, чтобы в новой администрации США определили ответственных лиц, с которыми он будет в дальнейшем контактировать.

Стороны могут пойти на компромисс

Однако общий настрой темы уже задали: динамика споров меняется. Логика конфронтации, на которую экс-президент Дональд Трамп оказывал давление, начинает уступать воле к компромиссам. К ним готовы и США, и Германия.

Согласно информации Handelsblatt, федеральное правительство обеспокоено вопросом о том, как можно развеять беспокойство США относительно "Северного потока-2".

Давление на Украину

Идея состоит в том, чтобы создать технические и законодательные требования к трубопроводу, который будет остановлен в случае необходимости. То есть его могут запустить, но в случае необходимости "скрутить".

Например, когда Россия будет пытаться давить на Украину, сокращая поставки газа. В принципе, федеральное правительство Германии открыто для обсуждения этого предложения от США.

Федеральное правительство считает, что политическую декларацию стоит рассмотреть. В ней Германия обязуется остановить импорт через "Северный поток-2", если Кремль использует энергоносители как оружие против соседних стран.

Однако такое политическое понимание также вызывает вопросы. После получения разрешения на эксплуатацию трубопровода его нельзя просто "перекрыть". Владельцы, возможно, потребуют возмещения убытков.

Роль Германии в "Северном потоке-2"

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц в августе 2020 года адресовал администрации Дональда Трампа обращение. В письме говорится о миллиардной инвестиции со стороны Германии в трубопровод.

Германия готова была выделить эти деньги для сооружения на своей территории терминала для приема американского сжиженного природного газа. Взамен США должны были отказаться применить санкции против "Северного потока-2".

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