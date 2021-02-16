Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, начала переговоры с Германией по "Северному потоку-2". Обсуждают угрозу санкций для компаний, привлеченных к строительству газопровода.

Во вторник якобы наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые попадут под санкции. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников Германии.

Важно Германия готовится к переговорам с США по "Северному потоку-2": Украина в фокусе

Правда, по информации издания, США могут отказаться от введения санкций в соответствии с национальными интересами.

Заметим, прямых переговоров администрации Байдена с Германией по "Северному потоку-2" еще не было. СМИ сообщали, что якобы стороны готовы пойти на компромисс.

Обратите внимание! Если Россия все-таки достроит "Северный поток-2", то Украина ежегодно будет терять около 1,5 миллиарда долларов.