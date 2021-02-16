У Байдена начали переговоры с Германией о "Северном потоке-2", – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, начала переговоры с Германией по "Северному потоку-2". Обсуждают угрозу санкций для компаний, привлеченных к строительству газопровода.
Источник:Wall Street Journal
Во вторник якобы наступает крайний срок, чтобы огласить список компаний, которые попадут под санкции. Об этом заявил один из высокопоставленных чиновников Германии.
Важно Германия готовится к переговорам с США по "Северному потоку-2": Украина в фокусе
Правда, по информации издания, США могут отказаться от введения санкций в соответствии с национальными интересами.
Заметим, прямых переговоров администрации Байдена с Германией по "Северному потоку-2" еще не было. СМИ сообщали, что якобы стороны готовы пойти на компромисс.
"Северный поток-2": последние новости
- Россия не может достроить газопровод именно из-за санкций США. В 2019 году работы остановили.
- Однако уже в декабре 2020 года строительство газопровода возобновили.
- К слову, две ветки трубопровода планируют достроить к апрелю 2021 года.
- Сенаторы США призвали Байдена применить новые санкции против "Северного потока-2". Ранее сам Байден заявлял, что считает "Северный поток-2" плохой идеей для Европы.
- Депутаты Европарламента также попросили остановить строительство.
Поделиться новостью