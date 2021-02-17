Президент России Владимир Путин заявил, что Запад накладывает на проект "Северный поток-2" санкции из-за планов на Украину. Решил ответить главе Кремля глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он отметил, что построение газопровода – бессмысленно экономически, однако для Москвы имеет политическое значение.

О том, что категорически не соглашается с Путиным, Коболев написал на своей странице в фейсбуке.

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"Северный поток-2" – это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией. Поэтому для него (Путина – 24 канал) этот экономически бессмысленный проект имеет вполне ощутимый геополитический смысл,

– заметил глава "Нафтогаза Украины".

ГТС – часть системы обороны

По мнению Коболева, украинская ГТС является элементом системы обороны, ведь Украина важный транзитер газа в Германию, Францию и Италию. Как только Россия найдет путь обойти Украину и перенаправить газовые потоки, украинская ГТС станет просто сетью газопроводов.

Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2" – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв,

– написал Коболев.

Путин назвал Украину "геополитическим проектом" Запада

Как сообщала "Украинская правда", мыслями относительно санкций из-за "Северного потока-2" Путин поделился на встрече с депутатами Госдумы. Глава Кремля забросил западным государствам то, что они превратили Украину в "геополитический проект". И якобы ограничения устанавливают не из-за действий России, а именно из-за планов на Украину.

Главное о санкциях в отношении "Северного потока-2":