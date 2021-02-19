США таки представлять нові санкції щодо "Північного потоку-2", Німеччину не зачеплять, – ЗМІ
Влада Сполучених Штатів опублікує доповідь щодо нових обмежень проти проєкту "Північний потік-2". За інформацією ЗМІ, про санкції оголосять вже 19 лютого.
Джерело:Bloomberg
За даними джерел, Німеччину американські санкції зачепити не повинні.
До теми Немає жодних сигналів, що "Північний потік-2" винесуть за рамки санкцій, – Шмигаль
Обмеження стосуватимуться невеликої кількості компаній, пов'язаних з Росією. Німецькі організації, що співпрацюють з проєктом не чіпатимуть, аби не викликати незадоволення офіційного Берліна.
Конгресмени просили Блінкена розповісти про нові санкції
Зазначимо, що раніше про нові санкції проти "Північного потоку-2" нагадали конгресмени. Представники Палати представників США звернулись до держсекретаря Ентоні Блінкена, аби той розповів про плани щодо обмежень.
Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Зокрема, політиків цікавить:
- статус проєкту після начебто відновлення робіт;
- перелік компаній, які перестали співпрацювати з проєктом,
- статус консультацій з партнерами у Європі;
- плани адміністрації Байдена щодо проєкту.
Що відомо про проєкт "Північний потік-2"?
Через потужні санкції США Росія припинили спорудження "Північного потоку-2" у 2019 році. Проте наприкінці 2020 року будівництво знову відновили. На зупинці робіт наполягають і депутати Європарламенту.
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