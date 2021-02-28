В уряді Литви переконані, що через "Північний потік-2" Європа фактично фінансуватиме тирана – президента Росії Володимира Путіна. А цього, звісно, допускати не можна.

Журналісти поспілкувалися з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом. Серед іншого мовилося й про долю російського газопроводу "Північний потік-2".

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"Північний потік-2" – це гроші на танки для Путіна

Литовський міністр твердо переконаний, що у проєкті "Північний потік-2" немає жодного сенсу. Цьому є економічне пояснення та політичне.

Економічне таке: Європа до 2030 року запланувала припинити використання викопного палива. Тож навіщо зараз збільшувати його кількість у регіоні через російський газопровід?

А таке – політичне: "Північний потік-2" шкодить єдності Європи.

Цей проєкт не приносить жодної користі для єдності Європи. Німеччина доклала багато зусиль, щоб Європа була реально об’єднаною... Мені було б сумно спостерігати, що ця спадщина зникає через один-єдиний проєкт,

– розтлумачив Ландсбергіс.

Будівництво газопроводу, як пропонував міністр закордонних справ Литви, можна було б бодай відкласти – до нових виборів у Росії:

Якби вони відбулися демократично, та новий президент був би чесно обраний – нехай би продовжили втілювати проєкт "Північного потоку-2".

Але за поточних умов цим проєктом ми фактично фінансуємо тирана. А це завжди погана ідея – бо на ці гроші він зрештою будує танки,

– підсумував Габріелюс Ландсбергіс.

"Північний потік-2": що це та чим загрожує Україні

"Північний потік-2" – це газопровід з Росії до Європи (кінцева точка у Німеччині), його довжина становить понад 1200 кілометрів. Проєкт завершений, за різними оцінками, на 92 – 96%.

Проти добудови газопроводу категорично проти Україна, адже вона може втратити багато грошей за транзит, які зараз "Газпром" платить за використання української газотранспортної системи.

Завдяки санкціям Білого дому спорудження "Північного потоку-2" майже зупинилося. Утім, Німеччина намагається переконати Сполучені Штати Америки, що російський проєкт на шкоду світовій безпеці не піде.

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