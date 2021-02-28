В правительстве Литвы убеждены, что через Северный поток-2 Европа фактически финансирует тирана – президента России Владимира Путина. А этого, конечно, допускать нельзя.

Журналисты пообщались с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Среди прочего говорилось и о судьбе российского газопровода "Северный поток-2".

Интересная мысль Что будет делать Украина, если "Северный поток-2" достроят

"Северный поток-2" – это деньги на танки для Путина

Литовский министр твердо убежден, что в проекте "Северный поток-2" нет никакого смысла. Этому есть экономическое объяснение и политическое.

Экономическое такое: Европа к 2030 году запланировала прекратить использование ископаемого топлива. Так зачем сейчас увеличивать его количество в регионе через российский газопровод?

А такое – политическое: "Северный поток-2" вредит единству Европы.

Этот проект не приносит никакой пользы для единства Европы. Германия приложила много усилий, чтобы Европа была реально объединенной... Мне было бы грустно наблюдать, что это наследие исчезает из-за одного-единственного проекта,

– объяснил Ландсбергис.

Строительство газопровода, как предлагал министр иностранных дел Литвы, можно было бы хотя бы отложить – до новых выборов в России:

Если бы они прошли демократично, и новый президент был бы честно избран – пусть бы продолжили воплощать проект "Северного потока-2".

Но в текущих условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея – потому что на эти деньги он в конце концов строит танки,

– подытожил Габриелюс Ландсбергис.

"Северный поток-2": что это и чем грозит Украине

"Северный поток-2" – это газопровод из России в Европу (конечная точка в Германии), его длина составляет более 1200 километров. Проект завершен, по разным оценкам, на 92 – 96%.

Против достройки газопровода категорически против Украина, ведь она может потерять много денег за транзит, которые сейчас "Газпром" платит за использование украинской газотранспортной системы.

Благодаря санкциям Белого дома сооружение "Северного потока-2" почти остановилось. Впрочем, Германия пытается убедить Соединенные Штаты Америки, что российский проект в ущерб мировой безопасности не пойдет.