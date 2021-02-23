В США ввели санкции против российского судна "Фортуна", которое работало над проектом "Северный поток-2". В частности, в декабре 2020 года "Фортуна" проложила в территориальных водах Германии примерно 2,6 километра трубопровода.

Трубопроводное судно "Фортуна" ходит под российским флагом.

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В заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США говорится, что "Фортуну" добавили к списку компаний, которые попадают под санкции Управления по контролю над иностранными активами в США.

Кроме того, под санкции попала компания-владелица судна ООО "КВТ-РУС", зарегистрированная в Москве.

Обратите внимание! В США уже вводили санкции в отношении судна "Фортуна".