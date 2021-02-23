"Фортуне" не повезло: США ввели санкции против судна, которое строило "Северный поток-2"
В США ввели санкции против российского судна "Фортуна", которое работало над проектом "Северный поток-2". В частности, в декабре 2020 года "Фортуна" проложила в территориальных водах Германии примерно 2,6 километра трубопровода.
Источник:Министерство финансов США
Трубопроводное судно "Фортуна" ходит под российским флагом.
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В заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США говорится, что "Фортуну" добавили к списку компаний, которые попадают под санкции Управления по контролю над иностранными активами в США.
Кроме того, под санкции попала компания-владелица судна ООО "КВТ-РУС", зарегистрированная в Москве.
"Северный поток-2": последние новости
- Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия пытается достроить "Северный поток-2" до 12 июня 2021 года. Ради этого страна вызывающе пренебрегает экологическими ограничениями.
- 22 февраля глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау опубликовали совместное обращение к президенту США Джо Байдену. В заявлении политики просят остановить строительство "Северного потока-2".
- Между тем "Северный поток-2" пытается получить срочное разрешение на работы в территориальных водах Германии.
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