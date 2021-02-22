Может стать трубой без газа: евродепутат о судьбе "Северного потока-2"
Проект "Северный поток-2" могут в конечном итоге завершить, однако это не значит, что он будет работать. В Европарламенте говорят, что сопротивление против российского газопровода в рядах немецких политсил растет.
Источник:УНН
Об этом сообщила член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель во время Киевского форума безопасности.
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Я наблюдаю рост сопротивления этому проекту. В частности, в рядах моей партии. Мы были первыми и единственными, кто выступал против него, именно из-за Украины, по геостратегическим соображениям,
– подчеркнула политик.
Ситуация может измениться после выборов в Германии
Фон Крамон-Таубадель не исключает, что трубопровод достроят вовремя, однако не факт, что газ Россия по нему будет поставлять. Ведь в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, поэтому в новом правительстве могут оказаться представители других политсил с другими взглядами.
Кулеба и Рау обратились к Байдену по поводу проекта
Отметим, что ранее главы МИД Польши и Украины – Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба опубликовали совместное обращение к президенту США Джо Байдену. Главу Белого дома министры призвали использовать все возможные средства для остановки "Северного потока-2".
Когда планируют достроить "Северный поток-2"?По информации Службы внешней разведки Украины, Россия проводит строительство трубопровода в очень быстром темпе. Это приводит к нарушению технологий, что вредит экосистеме Балтийского моря. Все ради того, чтобы завершить работы до 12 июня – дня России.
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