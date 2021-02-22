Проєкт "Північний потік-2" можуть зрештою завершити, проте це не означає, що він працюватиме. У Європарламенті кажуть, що спротив проти російського газопроводу у лавах німецьких політсил зростає.

Про це повідомила членкиня Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель під час Київського безпекового форуму.

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Я спостерігаю зростання спротиву цьому проєкту. Зокрема, у лавах моєї партії. Ми були першими і єдиними, хто виступав проти нього, саме через Україну, з геостратегічних міркувань,

– наголосила політикиня.

Ситуація може змінитись після виборів у Німеччині

Фон Крамон-Таубадель не виключає, що трубопровід добудують вчасно, проте не факт, що газ Росія по ньому постачатиме. Адже у вересні у Німеччині відбудуться федеральні вибори, отож в новому уряді можуть опинитись представники інших політсил з іншими поглядами.

Кулеба та Рау звернулись до Байдена щодо проєкту

Зазначимо, що раніше глави МЗС Польщі та України – Збіґнєв Рау та Дмитро Кулеба опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена. Главу Білого дому міністри закликали використати усі можливі засоби задля зупинки "Північного потоку-2".

Цікаво! Раніше Держдеп США представив доповідь Конгресу щодо санкцій проти "Північного потоку-2". У санкційному переліку залишились компанії, внесені попередньою адміністрацією.