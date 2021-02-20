У санкційному списку залишились лише ті учасники проєкту, яких запропонувала попередня адміністрація США. Зокрема, це трубоукладач "Фортуна" та його власник компанія KVT-RUS.

Про це мовиться у доповіді, яку Держдеп передав Конгресу США. Про деталі розповів представник комітету з закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

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Конгрес просив про жорсткіші санкції

Республіканець назвав рішення Держдепу таким, яке не відповідає вимогам.

Простіше кажучи, сьогоднішнє призначення санкцій є абсолютно неадекватним. Наміри Конгресу ясні і їх не можна ігнорувати: обов'язкові повноваження, прийняті за двопартійною, мають зупинити завершення шкідливого російського трубопроводу "Північний потік-2", – зазначив Маккол.

Конгресмен зауважив, що і KVT-RUS, і "Фортуна" уже підлягали санкціям.

Зверніть увагу! Раніше видання Bloomberg повідомило, що Держдеп таки введе санкції проти учасників будівництва "Північного потоку-2". За інформацією ЗМІ, обмеження, проте, не мали зачепити німецькі компанії.