Госдеп США не предложил новых санкций в отношении "Северного потока-2"
В санкционном списке остались только те участники проекта, которых предложила предыдущая администрация США. В частности, это трубоукладчик "Фортуна" и его владелец компания KVT-RUS.
Об этом говорится в докладе, который Госдеп передал Конгрессу США. О деталях рассказал представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
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Конгресс просил об ужесточении санкции
Республиканец назвал решение Госдепа таким, которое не соответствует требованиям.
Проще говоря, сегодняшнее назначение санкций является абсолютно неадекватным. Намерения Конгресса ясны и их нельзя игнорировать: обязательные полномочия, принятые двухпартийной палатой, должны остановить завершение строительства вредного российского трубопровода "Северный поток-2",
– отметил Маккол.
Конгрессмен заметил, что и KVT-RUS, и "Фортуна" уже под санкциями.
Что известно о возобновлении работ над "Северным потоком-2"?
Именно из-за санкций США Россия прекратила строительство "Северного потока-2" в 2019 году. Однако в конце 2020 года строительство снова возобновили. На остановке работ настаивают и депутаты Европарламента.
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