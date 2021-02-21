Оператор "Северного потока-2" попросил срочно разрешить ему работы в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии вскоре должно рассмотреть этот запрос.

В немецком регуляторе подтвердили, что получили запрос. Однако неизвестно, когда в отношении него примут решение.

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Зачем оператор подал запрос

Подача заявки – это реакция оператора на жалобу о продлении строительства в водах Германии. Ее подали экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы.

Экологи призвали остановить строительство, потому что регулятор не учел последствия для климата и окружающей среды. Часть газопровода проходит по краю заповедника для птиц.

Что о выводах экологов говорили в Германии

Уверяли, что выводы экологов якобы не существенные, поскольку в этом районе и так происходит активное судоходство. В регуляторе утверждали, что работа трубопровода не повлияет на птиц.