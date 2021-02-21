"Северный поток-2" просит срочное разрешение на работы в водах Германии
Оператор "Северного потока-2" попросил срочно разрешить ему работы в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии вскоре должно рассмотреть этот запрос.
Источник:ТАСС
В немецком регуляторе подтвердили, что получили запрос. Однако неизвестно, когда в отношении него примут решение.
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Зачем оператор подал запрос
Подача заявки – это реакция оператора на жалобу о продлении строительства в водах Германии. Ее подали экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы.
Экологи призвали остановить строительство, потому что регулятор не учел последствия для климата и окружающей среды. Часть газопровода проходит по краю заповедника для птиц.
Что о выводах экологов говорили в Германии
Уверяли, что выводы экологов якобы не существенные, поскольку в этом районе и так происходит активное судоходство. В регуляторе утверждали, что работа трубопровода не повлияет на птиц.
"Северный поток-2": последние новости
- 10 февраля европарламентарии призвали остановить строительство "Северного потока-2". Они подчеркнули, что газопровод подрывает безопасность и политическую целостность Европы.
- Взамен Россия заявила, что ей осталось достроить менее 5% газопровода. В стране уверены, что достроят проект.
- Госдеп США не предложил новых санкций в отношении "Северного потока-2". В санкционном списке остались только те участники, которых предложила предыдущая администрация.
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