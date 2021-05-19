Инициативу относительно санкций против "Северного потока – 2" включат в отчет Госдепа, который ведомство подаст в Конгресс 19 мая. В то же время собеседники издания не уточнили, о каких именно организациях идет речь.

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СМИ пишут о намерениях США остановить строительство газопровода

Госдеп США выступает за введение санкций против 4 судов, которые вовлечены в строительство "Северного потока-2", и еще 4 связанных с ними компаний. Источники издания считают, что ограничительные меры против судостроительных компаний приостановят строительство трубопровода.

Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии. Они надеются, что немецкая партия "Зеленые", выступающая против "Северного потока-2", получит места в парламенте после выборов в сентябре 2021 года.

Собеседники издания подтвердили данные Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Этот шаг, пишет издание, вызовет критику со стороны конгрессменов, которые настаивают, что деятельность компании подпадает под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы.

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Axios ранее сообщил, что Госдеп не будет применять санкции против оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG, а также ее главы Матиаса Варнига.

На такой шаг глава Белого дома идет, ведь не хочет увеличивать напряженность в отношениях США и Германии.

В официальном Вашингтоне пока не видят других возможностей остановить почти построенный трубопровод, кроме введения санкций против уже конечных потребителей газа. Однако это чревато большими проблемами в отношениях с Берлином.

Вскоре после того, как вышла статья Axios, Госдеп сообщил о телефонном разговоре Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Во время нее Блинкен отметил приверженность к сотрудничеству с партнерами в направлении "противодействия попыткам России подорвать коллективную безопасность", и заявил, что Вашингтон выступает против трубопровода.

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Справка. Работа над "Северным потоком – 2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров. Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.