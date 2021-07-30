Тепер для остаточного набуття чинності законопроєкт має бути схвалений вищою палатою Конгресу – Сенатом. Після цього він піде на підпис президенту США Джозефу Байдену.
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Допомога Україні
- Законопроєкт передбачає, що загальною сумою допомоги Україні за лінією Держдепартаменту США є 481,5 мільйона доларів. Це близько 13 мільярдів гривень.
- Таким чином загальна сума стала на 28,5 мільйона більшою, ніж у 2021 році.
- З зазначеною суми на оборонну підтримку піде 125 мільйонів доларів – майже 3,4 мільярда гривень. Це на 10 мільйонів доларів більше, ніж у поточному році.
Що варто знати?
Ці суми – не вся допомога, яку США надають Україні. Це лише допомога за напрямком Держдепартаменту. Крім того, є також допомога, наприклад, за напрямком Міністерства оборони, яка у 2021 році передбачає 300 мільйонів доларів.
Також важливо розуміти, що живих грошей США Україні не дають. Натомість на ці гроші наша держава отримує товари та послуги – військову техніку, як-от "Джавеліни", чи тренування військових ЗСУ американськими інструкторами тощо.