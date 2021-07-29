У своїй вимозі сенатори наголошують, що "Північний потік-2" загрожує національним інтересам США. Також вони згадали й про союзників і партнерів, а окремо виділили Україну.

До слов На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"

Якщо адміністрація Джо Байдена не виконає вимоги, республіканці обіцяють заблокувати призначення в Мінфін кандидатів на посади з питань виконання санкцій:

Брайана Нельсона,

Елізабет Розенберг.

"У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії", – мовиться в листі республіканців.

Ситуація з "Північним потоком-2":