У своїй вимозі сенатори наголошують, що "Північний потік-2" загрожує національним інтересам США. Також вони згадали й про союзників і партнерів, а окремо виділили Україну.
До слов На вимогу України: Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2"
Якщо адміністрація Джо Байдена не виконає вимоги, республіканці обіцяють заблокувати призначення в Мінфін кандидатів на посади з питань виконання санкцій:
- Брайана Нельсона,
- Елізабет Розенберг.
"У разі завершення цей проєкт посилить зловмисний вплив Володимира Путіна на Європу, дестабілізує неміцну безпеку України та заохотить Росію до подальшої агресії", – мовиться в листі республіканців.
Ситуація з "Північним потоком-2":
- Перед зустріччю з Володимиром Путіним адміністрація американського президента скасувала санкції проти оператора "Північного потоку-2".
- Джо Байден тоді пояснив, буцімто вони вже й так не могли зупинити завершення проєкту, але негативно впливали на відносини США з європейськими партнерами.
- 21 липня 2021 року США та Німеччина підписали угоду про запуск газопроводу. Її розкритикував Європарламент.
- У день публікації угоди представники МЗС Польщі та України виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску "Північного потоку-2".