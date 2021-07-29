В своем требовании сенаторы отмечают, что "Северный поток-2" угрожает национальным интересам США. Также они вспомнили и о союзниках и партнерах, а отдельно выделили Украину.

К слов По требованию Украины: Германия готова к консультациям по "Северному потоку-2"

Если администрация Джо Байдена не выполнит требования, республиканцы обещают заблокировать назначение в Минфин кандидатов на должности по вопросам исполнения санкций:

Брайана Нельсона,

Элизабет Розенберг.

"В случае завершения этот проект усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует непрочную безопасность Украины и поощрит Россию к дальнейшей агрессии", – говорится в письме республиканцев.

Ситуация с "Северным потоком-2":