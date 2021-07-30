Будівництво "Північного потоку-2" здається таки завершать. Принаймні таке враження складається після спільної заяви Ангели Меркель та Джо Байдена.

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І практично відразу ж з'явились чутки про те, що в разі, якщо це станеться, то для повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ стане ще одним запобіжником менше.

Тож давайте розберемося, чи дійсно питання із запуском "Північного потоку-2" вже вирішено на 100%. Які ризики і загрози воно несе для незалежності України та як українці можуть протидіяти окупаційним планам Росії.

Український газопровід є перепоною для Росії

Якщо до 2014 року український газопровід, яким Росія транспортувала свій газ до Євросоюзу, мав в основному геополітично-енергетичне значення, то після 2014 року наш газопровід набуває ще й геополітично-безпекового виміру.



Чи запустять "ПП-2" досі достеменно не відомо на 100% / Фото з сайту Nord Stream 2

Адже для Росії транспортування газу українськими трубами дійсно є однією з перепон, яка зупиняє Кремль від повномасштабної агресії. Для успішної протидії російській агресії, як і будь-якій іншій агресії, варто випрацювати чітке розуміння ситуації, що склалася і розгортається в часі.

Запуск "Північного потоку-2" стане, як мінімум, початком нового фронту енергетичної війни з Російською імперією.

Як то кажуть: "очікуйте від Росії найгіршого і жодна її витівка не стане для вас неочікуваністю". Тому спрогнозувати можливі диверсії з підриву українського газопроводу у разі, якщо ним припинять транспортувати російський газ, варто вже зараз та направити зусилля на додатковий захист українських стратегічних об'єктів.

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Як Європа ставиться до російського газопроводу

У тому, щоб протидіяти такому розвитку подій, до речі, зацікавлена і сама Європа. Питання "Північного потоку-2" там насправді до кінця ще не вирішено. Так, Меркель і справді здається зробила свій вибір на користь "ПП-2", адже це може принести їй додаткові голоси напередодні виборів до Бундестагу.

Водночас і противників такого рішення у Німеччині наразі вистачає, як серед опозиції, так і навіть в рядах її рідної партії, хоча таких там і меншість.

До того ж, скоріш за все, між Меркель і Путіним є усна домовленість про ненапад Росії на Україну. Оскільки Меркель взяла на себе багато зобов'язань перед Росією, то вочевидь і собі певні поступки з боку Кремля виторгувала.

Наприклад, відсутність значного посилення Росією воєнних дій в бік України найближчим часом. Ні, не тому що вона за нас переживає. Просто Меркель сильно переймається своїми рейтингами напередодні виборів і це нам на користь.

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Реакція США залишається неоднозначною

Прилетіла порція критики і президенту США. Після того, як Верховна Рада України звернулася до Конгресу, сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що блокуватиме будь-які призначення в адміністрацію Байдена, поки Держдепартамент не скасує своє рішення про не введення санкцій проти компанії оператора "Північний потік-2".

Варто зазначити, що Конгрес в США має доволі серйозні важелі впливу на американського президента. Тож вочевидь Байден не просто так підгадав дату підписання Вашингтонської декларації з Меркель.

Зверніть увагу! 7 серпня конгресмени підуть на канікули, з яких повернуться аж 20 вересня. Візит Володимира Зеленського в США перенесли на 30 серпня.

Україна втратить гроші через запуск "ПП-2"

Доки прихильники України у владних коридорах Німеччини і США лобіюють наші інтереси, українським дипломатам варто ще більше посилювати свої зусилля та залучати нові групи тиску.

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Ще один момент, який варто взяти в майбутні розрахунки. Ймовірність запуску "Північного потоку-2" дуже висока і вже зараз варто відпрацьовувати не лише дії з блокування його запуску, а і стратегію боротьби з наслідками початку його роботи.

Одним з таких наслідків стане втрата щорічних надходжень до бюджету України, за різними оцінками експертів, від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Це не лише стимул розвивати альтернативні види енергії, як от видобуток сланцевого газу та розвиток зеленої енергетики.

Варто готуватися до того, що проросійські сили в Україні спробують з новою силою розіграти кремлівську карту.

Зокрема провести вибори на окупованих Росією територіях України, на вигідних для загарбників умовах, в обмін на російську лояльність та продовження транспортування значних об'ємів газу через Україну

Як запуск газопроводу вплине на війну на Донбасі

Ну а сама війна з Росією не зникне і не стишиться сама собою. За оцінками експертів, для запуску "Північного потоку-2" йому ще необхідно пройти сертифікацію, а це справа не одного дня. Україна має час, як мінімум до 2022 року аби посилити свою обороноздатність і почати розвивати нові шляхи отримання енергії та використання нашої газотранспортної системи.



Будівництво "Північного потоку-2" дає України час на підготовку Збройних сил / Фото з сайту Nord Stream 2

Давайте разом прогнозувати дії окупантів та випрацьовувати стратегію захисту від них. Програш у битві не дорівнює програшу у війні. Перемагає той, хто здатен підводитися і бігти довгу дистанцію. Ми це можемо. Українська гра лише починається.