Такое мнение в своем блоге "Честная политика" на 24 канале выразил экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Он добавил, что Украина без участия в цепи доставки газа повышает риски полноценной экспансии со стороны России.

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Кремль больше не будет иметь сдерживаемого фактора транзита собственного российского газа. Дело в том, что "Северный поток-2" возьмет на себя газовый транзит, а потому Украина больше не сможет воспользоваться своим щитом – газовой трубой.

Поэтому легкомыслие, с которой американская администрация согласилась выйти из борьбы против "Северного потока-2", поражает и настораживает,

– заявил Лещенко.

Он назвал договоренность президента Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель "моментом отрезвления для Украины". Мы должны понимать, что в условиях современной политики каждый сам за себя.

Лещенко: Есть сомнения в реализации гарантий

Германия обещает наложить санкции на "Северный поток-2", если Россия начнет активные действия против Украины. Однако здесь есть сомнения, ведь Германия будет зависимой от потребления российского газа через "Северный поток-2".

"Как немцы перекроют "Северный поток-2", когда от этого газа зависит тепло и свет в домах самих граждан Германии и других европейских наций? Я убежден, только Меркель повесила трубку после разговора с Путиным, где сообщила ему о соглашении с Америкой, как он уже просчитывал сценарии, как обмануть Вашингтон, Брюссель и Киев", – заверил Лещенко.

Также он поставил под сомнение и другие обещания, которые указаны в соглашении.

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