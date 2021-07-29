Таку думку у своєму блозі "Чесна політика" на 24 каналі висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Він додав, що Україна без участі у ланцюгу доставки газу підвищує ризики повноцінної експансії з боку Росії.

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Кремль більше не матиме стримуваного фактору транзиту власного російського газу. Річ у тім, що "Північний потік-2" перебере на себе газовий транзит, а тому Україна більше не зможе скористатися своїм щитом – газовою трубою.

Тому легковажність, з якою американська адміністрація погодилася вийти з боротьби проти "Північного потоку-2", вражає та насторожує,

– заявив Лещенко.

Він назвав домовленість президента Джо Байдена і канцлерки Німеччини Ангели Меркель "моментом протверезіння для України". Ми повинні розуміти, що в умовах сучасної політики кожен сам за себе.

Лещенко: Є сумніви у реалізації гарантій

Німеччина обіцяє накласти санкції на "Північний потік-2", якщо Росія розпочне активні дії проти України. Однак тут є сумніви, адже Німеччина буде залежною від споживання російського газу через "Північний потік-2".

"Як німці перекриють "Північний потік-2", коли від цього газу залежить тепло і світло в домівках самих громадян Німеччини та інших європейських націй? Я переконаний, щойно Меркель повісила телефонну слухавку після розмови з Путіним, де повідомила його про угоду з Америкою, як він уже прораховував сценарії, як обдурити Вашингтон, Брюссель і Київ", – запевнив Лещенко.

Також він поставив під сумнів і інші обіцянки, які зазначені в угоді.

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